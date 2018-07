Dost, do Wolfsburg, é convocado para a seleção da Holanda

Em excelente momento no Wolfsburg, o atacante Bas Dost foi convocado nesta sexta-feira para defender a seleção da Holanda em um duelo com a Turquia pelas Eliminatórias da Eurocopa de 2016 e também para um amistoso com a Espanha, com ambos sendo realizados ainda neste mês.

Bas Dost não teve um grande início de temporada pelo Wolfsburg, mas acumula 16 gols marcados em 24 partidas por competições oficiais, a maior parte deles marcados desde o início de 2015. Assim, ele foi lembrado pelo técnico Guus Hiddink e agora espera estrear pela Holanda, embora já tivesse sido convocado para a seleção.

A presença de Bas Dost na lista aumenta o contingente de atacantes que atuam no futebol alemão na convocação, que também conta com Arjen Robben, do Bayern de Munique, e Klaas-Jan Huntelaar, do Schalke 04. Todos os outros atacantes convocados - Memphis Depay, Luuk de Jong e Luciano Narsingh - atuam no PSV Eindhoven, o líder disparado do Camperonato Holandês.

Contundidos, o atacante Robin van Persie, capitão da seleção holandesa, e o zagueiro Ron Vlaar ficaram fora da lista de convocados por causa de lesões. Mas Robben, destaque da Holanda na última Copa do Mundo, foi chamado, mesmo que esteja com um problema muscular. Hiddink explicou que o jogador realizará exames médicos na próxima segunda-feira para definir se terá condições de entrar em campo.

A Holanda está em terceiro lugar no Grupo A das Eliminatórias da Eurocopa de 2016, atrás da República Checa e da Islândia, e logo à frente da Turquia, adversária em 28 de março. Apenas os dois primeiros colocados de cada chave e o melhor terceiro se classificam diretamente para o torneio no próximo ano na França. Os outros terceiros colocados vão disputar uma repescagem para definir os últimos quatro garantidos na próxima Eurocopa.

O jogo seguinte da Holanda, o amistoso com a Espanha, vai ser disputado no dia 31 de março. As duas partidas estão marcadas para a Amsterdam Arena.

Confira a lista de convocados da seleção da Holanda:

Goleiros: Jasper Cillessen (Ajax), Kenneth Vermeer (Feyenoord), Tim Krul (Newcastle United).

Defensores: Daley Blind (Manchester United), Jeffrey Bruma (PSV Eindhoven), Daryl Janmaat (Newcastle United), Bruno Martins Indi (Porto), Joel Veltman (Ajax), Stefan de Vrij (Lazio), Gregory van der Wiel (Paris Saint-Germain), Jetro Willems (PSV).

Meio-campistas: Ibrahim Afellay (Olympiakos), Jordy Clasie (Feyenoord), Jonathan de Guzman (Napoli), Davy Klaassen (Ajax), Nigel de Jong (Milan), Wesley Sneijder(Galatasaray), Georginio Wijnaldum (PSV).

Atacantes: Memphis Depay (PSV), Luuk de Jong (PSV), Bas Dost (Wolfsburg), Luciano Narsingh (PSV), Klaas-Jan Huntelaar (Schalke), Arjen Robben (Bayern de Munique).