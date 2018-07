Douglas aceita nova função no Vasco, mas admite que precisa se adaptar

O volante Douglas, de 19 anos, assumiu uma vaga na equipe titular do Vasco na temporada passada e já é visto como um dos principais jogadores do elenco. Com a confiança do técnico Milton Mendes, atuou mais avançado na partida contra o Sport, no último sábado, e conseguiu marcar um dos gols da vitória por 2 a 1. Mesmo admitindo que ainda precisa de tempo para se adaptar à nova função, garante ter gostado da incumbência dada pelo treinador.

"Estou acostumado a receber a bola de frente, então ainda estou me adaptando nessa nova função. Minha maior dificuldade é mais a movimentação mesmo, preciso me acostumar a jogar entre os volantes, mas estou aqui para ajudar o Vasco e ao professor Milton. Estar mais próximo do gol é sempre bom, então venho treinando finalização para aproveitar as chances que aparecerem" afirmou Douglas, nesta segunda-feira, em entrevista coletiva.

O jogador reforçou a necessidade de a equipe fazer valer a força da sua casa para subir na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. As três vitórias da equipe no torneio até aqui foram obtidas em São Januário (Bahia, Fluminense e Sport), mas Douglas lembrou que o Vasco sofreu um duro tropeço como mandante recentemente, a derrota por 5 a 2 para o Corinthians. Por isso, destacou a importância de o time recuperar esse pontos fora de casa - perdeu os dois jogos que fez como visitante na competição.

"São Januário é a nossa casa, onde treinamos e vivemos. Estamos aqui todos os dias, quase que 24 horas, então precisamos fazer valer esse fator casa sempre. Infelizmente, já perdemos alguns pontos aqui dentro, o que não é bom, mas buscaremos recuperá-los fora de casa. Nada melhor que fazer isso já no próximo jogo. Temos que ir com mais vontade e aproveitar as chances que aparecerem", destacou o jogador.

O elenco vascaíno treinou nesta segunda-feira, no Complexo Esportivo de São Januário, com vistas à partida diante da Chapecoense, na próxima quarta-feira, às 21h45, na Arena Condá, em Chapecó. O time catarinense ocupa a quarta colocação no Brasileirão, com dez pontos, mas vem de duas derrotas, para Grêmio e Ponte Preta. O Vasco é tem um ponto a menos (nove) e está em 11º.