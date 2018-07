Douglas aparece no BID e pode estrear pelo São Paulo

O zagueiro Douglas, ex-Dnipro, da Ucrânia, está liberado para defender o São Paulo. O jogador, que já treina no clube paulista há quase um mês, resolveu a situação com o time ucraniano e teve a sua contratação confirmada. Seu nome já apareceu no BID e, agora, treina fisicamente para estar à disposição do técnico Ricardo Gomes, depois de se recuperar de uma lesão no joelho.

Com salários atrasados na Ucrânia, Douglas acionou a Fifa para conseguir a sua liberação e, nesta segunda-feira, recebeu o aval da entidade. Ele assinou contrato por dois anos e já tem feito trabalhos físicos no gramado do CT.

Após o empate contra o Internacional, no último domingo, o São Paulo voltou aos treinamentos nesta tarde. O próximo jogo é contra o Juventude, nesta quarta-feira, às 21h45, no Morumbi, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O zagueiro Rodrigo Caio, campeão olímpico com a seleção brasileira, treinou normalmente nesta segunda-feira.