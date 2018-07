Douglas atribui bom momento no Corinthians à marcação

"O time está muito diferente do esquema de 2008, 2009", avaliou, em comparação ao time campeão da Série B de 2008 e da Copa do Brasil, no ano seguinte. "Eu marco muito mais do que marcava antes. Nossa equipe é diferente, fez com que eu mudasse minhas características dentro de campo. Estou feliz e adaptado e espero continuar assim até o Mundial".

Douglas ganhou nova chance ao aderir à filosofia de Tite, de marcação em todos os setores do time, nos treinos. "O Tite deixou claro que, na nossa equipe, todos marcam, todos jogam. Comecei a me dedicar nos treinamentos, peguei ritmo e deu certo".

Satisfeito com o reconhecimento do treinador, Douglas não esconde o objetivo de ser titular no Mundial. "Todo o jogador que jogar e ser titular no Mundial. Estamos tendo uma disputa sadia, estamos mantendo esse foco. Vamos fazer o que o time está pedindo", declarou, sem esboçar uma preferência sobre o esquema da equipe. "Espero estar dentro de qualquer formação, estou trabalhando para isso".