Douglas celebra ascensão no Vasco e admite: 'Não estava preparado para isso'

O volante Douglas ainda mal consegue acreditar na ascensão meteórica de sua carreira nos últimos meses. De promessa da base vascaína até o meio do ano, o jogador subiu para o profissional, ganhou a titularidade e se tornou um dos destaques da equipe. Foi convocado para a seleção brasileira sub-20 para um quadrangular no Chile e renovou seu contrato com o clube.

As muitas mudanças pegaram até o próprio Douglas de surpresa e ele ainda tenta se habituar à nova realidade. "Não estava preparado, mas Deus sabe o que faz. Foi um grande imprevisto para mim, e muito bom, por sinal. Sobre a seleção, fico muito feliz de representar o meu País. É a minha primeira viagem para fora e quero fazer o melhor possível para voltar a ser chamado", declarou nesta quarta-feira.

Em meio às necessidades por lesão, Douglas ganhou uma oportunidade de Jorginho. De lá para cá, cresceu no elenco, assumiu de vez a titularidade e foi procurado pela diretoria para renovar o contrato. A prorrogação foi assinada na segunda-feira, com novo vínculo até o fim de 2019.

"Estou muito feliz com essa renovação. O Vasco é o clube em que estreei no profissional. Agora é preciso manter o rendimento. Não me sinto titular. Tenho que trabalhar muito ainda para conquistar o meu espaço. Nos jogos, procuro manter o foco total", celebrou Douglas.