Douglas celebra fase no Vasco e elogia Milton Mendes: 'Excelente treinador'

Em meio às oscilações do Vasco neste início de ano, o volante Douglas foi uma das boas notícias no clube. Aos 18 anos, o jogador se estabeleceu como titular e tem se destacado no meio de campo cruzmaltino. Feliz, ele falou sobre o ótimo momento em entrevista coletiva nesta quarta-feira, às vésperas da decisão da Taça Rio, domingo, contra o Botafogo.

"Na base é diferente do profissional, agora tem muito mais responsabilidade. É uma sensação boa que eu estou vivendo. Estamos vindo de uma semana excelente, de vitórias. Contra o Flamengo, fizemos uma boa partida e, mesmo empatando, deixamos uma boa impressão para a torcida. Estamos chegando nesta decisão com o pé direito", declarou.

Se a fase do jogador é boa, a do Vasco evoluiu com a chegada de Milton Mendes. Após um início de ano ruim com Cristóvão Borges, o comandante foi contratado e liderou a equipe à final da Taça Rio, com três vitórias e dois empates em cinco partidas disputadas. O treinador inclusive alterou a forma de Douglas atuar, como ele mesmo explicou.

"Milton é um excelente treinador, mudou um pouco a característica do time. Na minha posição, alterou bastante. Agora tenho que ficar apoiando o ataque. Se tenho perna para ir, tenho que voltar. Às vezes, ajudo o Gilberto. Me sinto bem mais à vontade a cada jogo que passa. Ganho experiência, confiança", comentou.