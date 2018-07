Douglas celebra reestreia e Adriano se cala após vitória Douglas deixou o campo feliz com sua reestreia pelo Corinthians, na qual o time bateu o São Caetano por 1 a 0, neste sábado, na casa do rival, e se garantiu na vice-liderança do Campeonato Paulista. Adriano, a outra grande atração do time reserva corintiano em São Caetano do Sul, saiu calado. Aplaudido pela torcida ao deixar o gramado, aos 30 do segundo tempo, o Imperador foi para o vestiário sem querer muita conversa a respeito de sua atuação.