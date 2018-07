Douglas comemora a fase de artilheiro no Vasco

Responsável por criar as jogadas de ataque e servir os atacantes, o meia Douglas também tem feito gols no Vasco. Ele já marcou 14 em 2014 e é o artilheiro do time na temporada, junto com Edmílson. Por isso mesmo, comemora o bom momento que vive com a camisa vascaína, uma espécie de redenção pessoal após uma fase ruim que teve no ano passado no Corinthians.

"Vim de uma equipe que não fui aproveitado e muitos duvidaram de mim. Fico feliz de ajudar o Vasco, particularmente também é importante. Espero fazer mais gols e chegar sozinho na artilharia, ajudando o grupo, que é o principal", disse Douglas, que deixou o Corinthians em fevereiro para reforçar o clube carioca - tem contrato até o final do ano.

Com os gols e os passes de Douglas, o Vasco está muito perto de confirmar o retorno à divisão de elite do futebol brasileiro. Depende apenas de um empate com o Icasa, neste sábado, no Maracanã, pela penúltima rodada da Série B, para conseguir o acesso. "Espero que o torcedor compareça, lote o estádio. Nós vamos, de todas as formas, tentar fazer uma bela apresentação", avisou o meia.