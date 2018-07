Douglas Costa brilha e Bayern inicia luta pelo tetra com 5 a 0

Com um lindo gol e bela atuação do brasileiro Douglas Costa, novo reforço, o Bayern de Munique iniciou de forma arrasadora a sua busca pelo tetracampeonato alemão, nesta sexta-feira, na Allianz Arena. O time comandado por Pep Guardiola goleou o Hamburgo por 5 a 0 na partida isolada que abriu esta edição da competição nacional.

Thomas Müller, com duas bolas na rede, foi o principal artilheiro do confronto desta sexta, que também teve gols de Benatia e Lewandowski. Com o resultado, o Bayern também minimizou um pouco da decepção amargada na final da Supercopa da Alemanha, na qual caiu diante do Wolfsburg, no início desta temporada do futebol europeu.

Campeão do Campeonato Alemão nas três últimas temporadas, o Bayern também derrotou um Hamburgo que sofreu muito nas duas edições da competição para permanecer elite - a equipe, que nunca foi rebaixada, precisou jogar playoffs para não cair à segunda divisão nestas duas ocasiões.

Desta vez, o Hamburgo chegou a dar a impressão de que poderia dar algum trabalho aos favoritos ao título depois de terem fechado o primeiro tempo perdendo por apenas 1 a 0. Porém, depois o time foi atropelado na etapa final.

O primeiro gol do jogo saiu aos 27 minutos do primeiro tempo, quando Xabi Alonso bateu falta da esquerda e o marroquino Benatia subiu de cabeça para desviar paras as redes. A falta que originou o gol, por sinal, foi sofrida por Douglas Costa.

Já na etapa final, o segundo gol do Bayern saiu aos 7 minutos. Após uma bola mal afastada pelo zagueiro Spahic, Lewandowski aproveitou o rebote para fazer 2 a 0. E a vitória se transformou em goleada com duas bolas na rede seguidas de Müller, aos 24 e 28 minutos.

O primeiro destes gols teve ótima participação de Douglas Costa, que evitou a saída da bola pela direita e acertou lindo cruzamento de trivela para o atacante cabecear e abrir 3 a 0. Já o quarto gol saiu depois de Lewandowski fazer bela jogada e tocar para Müller sair na cara do goleiro, driblá-lo e tocar para as redes.

E, no finalzinho, aos 42 minutos, saiu o quinto gol. O lateral Rafinha, que entrará há pouco tempo no jogo, roubou a bola de um defensor e tocou para trás para Douglas Costa ajeitar e acertar belo chute no canto direito do goleiro adversário: 5 a 0.

O chileno Vidal, outro reforço de peso do Bayern, atuou como titular no jogo que marcou o seu retorno ao Campeonato Alemão, que ele disputou anteriormente entre 2007 e 2011, quando defendia o Bayer Leverkusen, antes de se transferir para a Juventus, seu ex-clube.