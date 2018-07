Douglas Costa brilha, Juventus vence Sampdoria e dispara na liderança do Italiano

A Juventus reagiu bem à eliminação na Liga dos Campeões para o Real Madrid. Neste domingo, em duelo válido pela 32ª rodada do Campeonato Italiano, a Velha Senhora dominou a Sampdoria com facilidade e ganhou por 3 a 0, em Turim. Destaque para a atuação do brasileiro Douglas Costa, autor dos passes para os três gols da partida.

+ Confira a tabela do Campeonato Italiano

+ Napoli só empata com o Milan e vê Juventus disparar

+ Mais notícias do Campeonato Italiano

O bom resultado em casa aproximou ainda mais a Juventus do título da competição, ainda mais após o Napoli apenas empatar com o Milan neste domingo, por 0 a 0. O time de Turim, assim, chegou aos 84 pontos e abriu seis de vantagem para o vice-líder. Com 48 pontos, por sua vez, a Sampdoria briga pelas posições intermediárias da tabela, ocupando o nono lugar.

Embalada pelo tropeço do Napoli e pela boa atuação contra o Real Madrid, quando foi eliminada apesar de ter vencido por 3 a 1, na Espanha, a Juventus não teve qualquer dificuldade para ganhar neste domingo. Foi melhor desde o início e contou com a inspirada atuação de Douglas Costa.

Primeiro, aos 44 minutos do primeiro tempo, o meia-atacante brasileiro cruzou, o croata Mario Mandzukic se antecipou ao marcador e desviou de primeira, com perfeição, para abrir o placar.

Depois, já no segundo tempo, Douglas Costa fez novo levantamento e o alemão Benedikt Höwedes apareceu sozinho para completar de cabeça. E, por fim, coroando a sua boa atuação, o brasileiro driblou dois marcadores com facilidade, foi até a linha de fundo e tocou rasteiro para Khedira complementar o triunfo.

A Juventus voltará a atuar pelo Italiano na quarta-feira, quando vai visitar o Crotone. No mesmo dia, a Sampdoria receberá o Bologna. Os duelos serão válidos pela 33ª rodada.