Douglas Costa: da Copa América para o Bayern por R$ 120 milhões

Mais um jogador da seleção brasileira é protagonista de transação milionária no futebol europeu. Depois do Liverpool pagar R$ 141 milhões por Roberto Firmino, o Bayern de Munique deve gastar R$ 121 milhões (35 milhões de euros) para comprar Douglas Costa, do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. Jogador e clube já teriam chegado a um acordo segundo informa alguns veículos de imprensa da Alemanha.

Douglas Costa nem titular do time de Dunga era. Mas ele fez o gol salvador do Brasil contra o Peru, na estreia da seleção na Copa América, e ganhou moral com o treinador.

Douglas Costa deve se apresentar ao Bayern de Munique, atual campeão alemão, depois do torneio continental no Chile. A contratação teria sido um pedido do técnico Pep Guardiola, já pensando numa possível sáida do francês Ribéry. Aos 24 anos, Douglas Costa defende o Shaktar há quatro temporadas. Ele foi revelado pelo Grêmio, clube que defendeu entre 2008 e 2010. Segundo o site alemão Sport1, que publicou o interesse do Bayern no brasileiro, outros clubes europeus também tentaram a contratração: o Chelsea, o Manchester United e até o Barcelona.