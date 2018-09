Douglas Costa destaca vitória e minimiza arrancada: 'Importante é que saiu o gol'

Titular da seleção brasileira neste início de ciclo visando a Copa do Mundo de 2022, no Catar, o atacante Douglas Costa se destacou com boas jogadas pelo lado direito e pelas arrancadas que deu no amistoso contra os Estados Unidos, nesta sexta-feira, em New Jersey, inclusive na que resultou no primeiro gol do jogo, marcado por Roberto Firmino. O jogador da Juventus festejou a vitória por 2 a 0, mas não ligou muito para o fato de sua velocidade ter sido uma arma da equipe.

No lance do gol de Firmino, Douglas Costa atingiu a velocidade de 34,8 km/h segundo dados coletados pelo GPS e analisados pelo departamento de fisiologia da seleção brasileira. "Costumo fazer minhas jogadas com velocidade. Claro que não vejo quantos quilômetros vou bater. O mais importante é que saiu o gol", disse o atacante, que entrou na equipe titular no lugar de Willian.

Com a vitória sobre os norte-americanos, o técnico Tite iniciou bem os seus trabalhos neste novo ciclo, que no ano que vem terá a disputa da Copa América, no Brasil. Douglas Costa ressaltou a importância deste triunfo.

"É importante continuar o que a gente vinha fazendo, recomeçar, porque agora têm vários jogadores diferentes, estamos nos conhecendo, mas base é a mesma base. É bom retomar isso tudo ganhando e para ganhar confiança para o que virá pela frente", afirmou.

No segundo amistoso deste mês nos Estados Unidos, a seleção voltará a campo nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), em Washington, para enfrentar El Salvador. Os compromissos de outubro também já foram anunciados: Arábia Saudita e Argentina, nos dias 12 e 16, respectivamente. Ambos os jogos serão realizados na Arábia Saudita.