Douglas Costa diz que Guardiola é responsável por sua evolução

O meia Douglas Costa é daqueles jogadores que vivem grande momento no futebol europeu, mas não goza de tanto prestígio diante dos torcedores brasileiros. Mesmo assim, ele vai ganhando espaço. Muito da sua evolução dentro de campo se deve ao técnico Josep Guardiola, para quem o meia do Bayern de Munique é só elogios.

"Eu tento fazer na seleção o que faço no Bayern. Aprendi bastante taticamente com o Guardiola e aproveito isso. Ele é um gênio e fácil de jogar com ele, pois ele nos ajuda muito. Quando o time não está bem, ele vai e cria algo diferente, muda e dá certo. Ele é diferente", disse o meia, que pode ser titular da seleção brasileira diante do Uruguai, nesta sexta-feira, na Arena Pernambuco.

No Bayern, Douglas Costa parece ter um pouco mais de liberdade e se aproveita disso. Na seleção, tem que atuar um pouco mais recuado, auxiliando Neymar. Entretanto, o meia garante que é possível jogar sem ter que ser o coadjuvante do atacante do Barcelona.

"Jogo em um clube que também tem grandes jogadores, assim como na seleção. Aqui tem espaço para todo mundo jogar e não só o Neymar. O conjunto é bom e a gente pode se ajudar", analisou o jogador.

NUMERAÇÃO

Nesta terça-feira, a seleção brasileira divulgou a numeração para os jogos com Uruguai e Paraguai. E Fernandinho, que disputa uma vaga no meio-campo, aparece com a camisa 5 e Renato Augusto, com a 8, que pertencia a Elias, machucado.

Confira abaixo a numeração oficial da seleção brasileira:

1 - Alisson

2 - Danilo

3 - Miranda

4 - David Luiz

5 - Fernandinho

6 - Filipe Luís

7 - Douglas Costa

8 - Renato Augusto

9 - Ricardo Oliveira

10 - Neymar Jr.

11 - Oscar

12 - Diego Alves

13 - Marquinhos

14 - Gil

15 - Daniel Alves

16 - Alex Sandro

17 - Luiz Gustavo

18 - Jonas

19 - Willian

20 - Lucas Lima

21 - Hulk

22 - Philippe Coutinho

23 - Marcelo Grohe