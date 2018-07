Douglas Costa é oficializado e assina por empréstimo de um ano com a Juventus

Depois de chegar a Turim na terça-feira e de ser aprovado nos exames médicos na manhã desta quarta, o meia-atacante brasileiro Douglas Costa foi oficializado como novo reforço da Juventus.

"A Juventus está muito feliz em anunciar a contratação de Douglas Costa, do Bayern de Munique", confirmou o clube nesta quarta-feira em seu site oficial. "O brasileiro chega inicialmente por empréstimo de um ano com opção de compra (ao final deste acordo)."

Para contar com o jogador brasileiro pelo empréstimo de uma temporada, a Juventus pagará seis milhões de euros (cerca de R$ 22 milhões) ao Bayern de Munique, time defendido pelo brasileiro nas últimas duas temporadas. E, se quiser comprá-lo em definitivo, o clube italiano deverá quitar 40 milhões de euros (aproximadamente R$ 147 milhões) até 30 de junho de 2018.

A confirmação do negócio ocorreu no mesmo dia em que o meia colombiano James Rodríguez foi apresentado no Bayern de Munique, em uma negociação também por empréstimo com o Real Madrid, válido por dois anos.

Após despontar no Grêmio, Douglas Costa foi negociado em 2010 ao Shakhtar Donetsk, clube ucraniano em que permaneceu até 2015. Foi, então, atuar no Bayern de Munique, indicado pelo técnico espanhol Pep Guardiola. Mas, com a saída do treinador para o Manchester City, o jogador de 26 anos perdeu espaço com o italiano Carlo Ancelotti.

Vice-campeã da Liga dos Campeões, a Juventus "repõe" um jogador da seleção brasileira em seu elenco - Daniel Alves se desligou do clube e acertou nesta quarta-feira com o Paris Saint-Germain. Em junho, o clube de Turim anunciara outro reforço: o atacante checo Patrik Schick, que estava na Sampdoria.