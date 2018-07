Douglas Costa e Rafinha não treinam com a seleção nos EUA

Com dores musculares, os meias Douglas Costa e Rafinha não participam do treino da seleção brasileira em Los Angeles, na tarde desta quarta-feira, e serão reavaliados pelo departamento médico. Os dois foram submetidos a exames de imagem também na tarde desta quarta-feira nos EUA.

A ausência dos dois representa novo motivo de preocupação para a comissão técnica para a Copa América Centenário. O lateral Daniel Alves, que afirma estar com uma fascite que provoca dores há seis meses, deverá se apresentar ainda nesta quarta-feira, mas sua permanência para a disputa da Copa América ainda é uma incógnita.

Se o jogador do Barcelona for cortado, Fagner deverá ser convocado em seu lugar. Além disso, Ricardo Oliveira foi cortado antes da apresentação por causa de uma tendinite no joelho direito. Jonas, do Benfica, foi chamado como substituto. O treino desta quarta-feira foi feito com 18 jogadores.

O vice-presidente da CBF, Coronel Antônio Nunes, chegou a Los Angeles e será o chefe da delegação. Ele acompanhou parte do treino ao lado do coordenador de seleções Gilmar Rinaldi.

Coronel Nunes acompanha a equipe já que Eduardo Bandeira de Mello, presidente do Flamengo que seria o chefe da delegação, desistiu da viagem para acompanhar de perto a crise do clube carioca. Marco Polo Del Nero, atual presidente da CBF, preferiu não viajar ao exterior desde que foi indiciado pela procuradoria geral dos Estados Unidos por suspeita de corrupção.