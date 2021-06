Douglas Costa é relacionado para jogo contra o Sport e deve reestrear pelo Grêmio após 11 anos

O atacante Douglas Costa pode reestrear pelo o Grêmio nesta quinta-feira, diante do Sport, no Recife. Sem jogar há quatro meses, o jogador foi relacionado e viajou com os demais companheiros para a capital pernambucana. Após 11 anos, pode findar com a ansiedade e voltar a defender os gaúchos.

Grande contratação do Grêmio para a temporada, o atacante faz trabalho árduo desde que retornou ao Brasil para voltar a vestir a camisa do clube que o revelou. Além da aprimorar a parte física, recebeu atenção especial também à lesão que o tirou de um jogo do Bayern de Munique, ainda em fevereiro.

Leia Também Liga pega CBF enfraquecida e a coloca contra a parede a fim de quebrar perpetuação de patota no comando

O técnico Tiago Nunes e sua comissão técnica não querem correr riscos com Douglas Costa e só utilizarão o jogador caso não haja riscos. Ele trabalhou normalmente no coletivo do início de semana, mas ao lado dos reservas, já que titulares fizeram reabilitação naquele dia. Luiz Fernando é quem corre riscos de perder a vaga para o reforço.

Tiago Nunes levou 27 jogadores para Recife. O grupo acima do normal tem uma explicação. Após o jogo contra o Sport, o elenco não retorna para Porto Alegre. Faz escala no Mato Grosso, onde visita o Cuiabá, no fim de semana. OU seja: Douglas Costa tem duas opções de palco para a reestreia.

O atacante não defende o Grêmio desde 2010, quando foi negociado para o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. Está motivado a voltar a ajudar e deve começar sua segunda passagem pelo clube em Recife ou em Cuiabá.

O Grêmio perdeu seus dois primeiros jogos no Brasileirão e necessita de reabilitação urgente. A ideia é explorar os muitos desfalques que o Sport tem para iniciar caminhada para deixar a zona de rebaixamento.