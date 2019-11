Douglas Costa entra, faz golaço no fim e garante Juventus nas oitavas

Depois de entrar na equipe da Juventus aos 25 minutos do segundo tempo, o brasileiro Douglas Costa brilhou ao marcar um golaço, nos acréscimos, e garantiu a vitória por 2 a 1 sobre o Lokomotiv Moscou, nesta quarta-feira, na Rússia. Por tabela, o atacante assegurou a classificação do clube italiano às oitavas de final da Liga dos Campeões. Em outro duelo já encerrado no dia, o Bayern de Munique também avançou com duas rodadas de antecedência na competição ao bater o Olympiacos por 2 a 0, na Alemanha.

O triunfo na capital russa fez a Juve chegar aos 10 pontos na liderança do Grupo D do torneio continental, cuja quarta rodada será completada ainda nesta quarta-feira com o duelo entre Atlético de Madrid e Bayer Leverkusen, em solo alemão.

Com o resultado, o clube de Turim vai terminar a sua campanha nesta chave, na pior das hipóteses, como vice-líder. O mesmo vale para o Bayern, que se manteve com 100% de aproveitamento, agora com quatro vitórias em quatro jogos, e passou a ostentar 12 pontos no topo do Grupo B, que terá a sua quarta jornada finalizada também neste dia com o embate entre Estrela Vermelha e Tottenham, em Belgrado, na Sérvia.

Em Moscou, a Juventus abriu o placar contra o Lokomotiv já aos 4 minutos do primeiro tempo, quando contou com uma grande falha do brasileiro naturalizado russo Guilherme. Cristiano Ronaldo bateu falta de longe da esquerda, sem muita força, mas o goleiro não conseguiu segurar a bola e deixou que a mesma passasse entre as suas pernas. Na sequência do lance, pouco antes da linha da meta, Aaron Ramsey completou para o gol vazio para abrir o placar.

O Lokomotiv, porém, não deixou se abalar com o gol sofrido no início e empatou aos 12 minutos, com Miranchuk balançando as redes ao cabecear para as redes uma bola cruzada por Krychowiak. Depois disso, a equipe da casa teve boas chances de virar o placar, mas não soube aproveitá-las e acabou sendo castigada na etapa final.

O empate por 1 a 1 parecia certo, pois os dois times pouco conseguiam criar oportunidades de gol, mas brilhou a estrela de Douglas Costa no fim. Depois de entrar no lugar de Khedira, ele decidiu de forma brilhante o confronto aos 48 minutos. O brasileiro arrancou pela esquerda, passou por três marcadores, tabelou com o argentino Higuaín e completou para as redes na saída de Guilherme.

Com a derrota sofrida no fim, o Lokomotiv estacionou nos três pontos, seguiu a quatro de distância do Atlético de Madrid neste Grupo D e viu as suas chances de classificação às oitavas de final ficarem mais reduzidas. Na penúltima rodada desta chave, marcada para o próximo dia 26, a Juventus receberá o clube madrilenho em Turim, enquanto a equipe russa pegará o Bayer Leverkusen, em novo duelo em Moscou.

Já no confronto realizado em Munique nesta quarta-feira, o Bayern demorou para engrenar em sua casa, mas venceu o Olympiacos por 2 a 0, com gols de Lewandowski e Ivan Perisic no segundo tempo, e se tornou o outro clube a garantir por antecipação às oitavas da Liga dos Campeões da Europa. O atacante polonês abriu o placar ao completar de primeira para as redes, meio que na base do reflexo, um cruzamento forte de Kingsley Coman vindo da direita, aos 24 minutos. Depois disso, no finalzinho, aos 44, o croata Perisic deu números finais ao duelo ao aproveitar uma sobra de uma bola cruzada da esquerda e, livre, finalizar para o gol.

Robert Lewandowski has scored in EVERY #UCL & Bundesliga game this season for Bayern (20 goals, 14 games) pic.twitter.com/2B5fuGPRya — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 6, 2019

Com 100% de aproveitamento na competição, o time alemão também ficou próximo de assegurar a liderança do Grupo B, o que lhe dará a vantagem de atuar como mandante do confronto de volta do primeiro mata-mata do torneio. No próximo dia 26, a equipe de Munique atuará pela penúltima rodada da chave contra o Estrela Vermelha, em Belgrado. Já o Olympiacos, que soma apenas um ponto na lanterna da chave, terá pela frente no mesmo dia o Tottenham, em Londres.