Douglas Costa se apresentou à seleção lesionado e pode perder amistoso

A seleção brasileira convocada para a Copa do Mundo tem três, e não dois, jogadores entregues aos cuidados dos médicos. Além de Neymar, que está voltando de fratura no quinto metatarso do pé direito, e de Fágner, com lesão muscular, o atacante Douglas Costa também se apresentou com problemas musculares. Até mesmo sua participação no amistoso de 3 de junho, em Liverpool, contra a Croácia, está ameaçada

+ 'Neymar está evoluindo acima do esperado', diz preparador da seleção

+ Clima de Copa ainda não chegou a Teresópolis, no 'QG' da seleção

+ Taffarel vê Alisson 'iluminado' e diz que goleiro é um dos melhores do mundo

Douglas Costa chegou à Granja Comary, em Teresópolis (RJ), na segunda-feira, e exames feitos pelos médicos da seleção constataram a lesão. "Tivemos uma surpresa, que foi o Douglas Costa. No último jogo do Campeonato Italiano ele se queixou de uma dor na região posterior da coxa. Antes de se apresentar, o Fábio (Mahseredjian, preparador físico) entrou em contato com ele e já sabia da situação. Providenciamos toda a avaliação quando ele chegou e foi feito um exame de imagem, que constatou uma pequena lesão muscular", disse, nesta quarta-feira, o médico da seleção, Rodrigo Lasmar.

Lasmar não deu previsão de retorno e tampouco informou a gravidade da lesão de Douglas Costa, mas colocou em xeque a participação do atacante da Juventus no amistoso com a Croácia.

"Não esperem que o Douglas Costa, nos próximos dias, participe dessa sequência de trabalhos que está sendo feito", afirmou Lasmar, em referência aos treinos previstos para a Granja Comary. "Ele está hoje a cargo de uma recuperação no setor de fisioterapia. É uma situação em que sua participação no primeiro amistoso ainda precisa ser avaliada."