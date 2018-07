Douglas Costa sente dores e é cortado da seleção brasileira

O atacante Douglas Costa foi cortado nesta quinta-feira da seleção brasileira que vai disputar a Copa América Centenário. Ele sente fortes dores do músculo adutor da coxa esquerda e não iria se recuperar a tempo de participar da maior parte do torneio. A CBF anunciou que o substituto será o veterano Kaká, atualmente atuando pelo Orlando City, dos EUA.

O corte do jogador do Bayern de Munique é o segundo no grupo inicial convocado por Dunga para a competição. Antes mesmo de os jogadores se apresentarem em Los Angeles, o atacante Ricardo Oliveira, do Santos, havia sido substituído por Jonas, do Benfica, também por estar contundido.

Dunga perdeu Douglas Costa, que com a ausência de Neymar seria ao lado de Willian um dos protagonistas do time na Copa América, mas teve ao menos duas boas notícias ontem. O lateral-direito Daniel Alves, e o meia Rafinha Alcântara, ambos do Barcelona, também corriam risco de corte, mas apesar de sentirem lesões, têm condições de prosseguir na equipe. Eles participaram de treinamento na tarde desta quinta-feira.