Douglas Costa será um dos três da Olimpíada acima dos 23 anos

O meia Douglas Costa, do Bayern de Munique, será um dos três jogadores com idade acima de 23 anos que estará nos Jogos Olímpicos do Rio-2016. A CBF enviará uma pré-lista de inscritos nesta quarta-feira com o nome do jogador, que já foi liberado pelo clube alemão para disputar a Olimpíada. Neymar também estará na lista. O detalhe é que ainda não há nem mesmo a definição de quem será o treinador do time olímpico.

Quem revelou a escolha de Douglas Costa foi o ex-coordenador de seleções da CBF, Gilmar Rinaldi. Demitido nesta terça-feira junto com Dunga e toda a comissão técnica, ele disse que seguirá trabalhando até quinta-feira justamente para resolver pendências envolvendo os atletas da Olimpíada.

"Ele (Douglas Costa) está na lista dos 35 que vai ser entregue amanhã (quarta), e aí o treinador vai fazer a opção. O problema é que os clubes não estavam concordando nem (com a possibilidade de) que esses atletas fossem inscritos na lista de 35", afirmou Gilmar Rinaldi. A tendência é que Rogério Micale seja efetivado como técnico do time olímpico - ele trabalha com a equipe desde a demissão de Alexandre Gallo, no ano passado. Mas Rinaldi não quis confirmar quem será o responsável por definir os inscritos nos Jogos do Rio.

"Os nomes têm que sair amanhã, inclusive da comissão técnica", afirmou. "Nós temos uma lista de 93 nomes, uma lista larga, e em cima dela eu vou colocar todos os contatos que eu fiz, com quem eu fiz, as pessoas com que eu conversei e têm que ser contatadas e em que andamento está. Tivemos muitos 'nãos', alguns já convertidos para 'sim'. Estamos trabalhando nisso."