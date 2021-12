Douglas Costa tem festa de casamento vetada pelo Grêmio e apaga menções ao clube nas redes

Lutando contra o rebaixamento no Brasileirão, o Grêmio viveu um episódio conturbado nos bastidores. O clube não liberou o atacante Douglas Costa para participar da própria festa de casamento, que seria realizada na noite desta terça-feira, dia 7, no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. O jogador apagou todas as menções ao time em suas redes sociais.

A informação foi divulgada pelo colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo. A festa, restrita aos amigos mais próximos, serviria para comemorar a união com a modelo Nathalia Félix, com quem o jogador se casou fora do Brasil há cerca de seis meses. Tanto o Grêmio quanto Douglas Costa não se pronunciaram oficialmente sobre o assunto.

Essa é a segunda polêmica na qual o jogador se envolve em menos de duas semanas. O atleta já havia sido duramente criticado pela torcida gremista depois de ficar suspenso da partida contra o Corinthians, na Neo Química Arena, após receber o terceiro cartão amarelo de maneira infantil diante do São Paulo. O atacante chegou a esbravejar nas redes contra os que disseram que ele teria forçado a suspensão.

Vão tomar no cu de todos vcs que tão achando q eu tomei o 3º cartão amarelo pq eu forcei, o juiz no final da conversa me autorizou a sair por ali, e quando eu virei as costas o próprio me deu o cartão!P finalizar eu Sou muito mais gremista que esse pessoal que vive de vamos lá! — Douglas Costa (@douglascosta) December 3, 2021

Nesta quinta-feira, o Grêmio encara o Atlético-MG, em Porto Alegre, e precisa de um milagre para não cair para a Série B do Campeonato Brasileiro. Além de vencer o campeão do torneio, o time de Douglas Costa precisa torcer para Bahia e Juventude não pontuarem em seus confrontos contra Fortaleza e Corinthians, respectivamente. O tricolor gaúcho é o 18º colocado, com 40 pontos.

Principal contratação do Grêmio na temporada, Douglas Costa ainda não correspondeu às expectativas da torcida e da diretoria gremista. O atacante de 31 anos, que acumula passagens pela seleção brasileira, sofreu com lesões e não conseguiu desequilibrar em campo, marcando apenas dois gols em 25 jogos na Série A.

Com a iminente queda do time gaúcho, a permanência do jogador para 2022 virou incógnita. Revelado pelo Grêmio, o jogador retornou ao clube em julho, após 11 anos jogando na Europa. Ele está emprestado pela Juventus pelo período de um ano, mas possui uma cláusula contratual de renovação automática até o fim de 2023.