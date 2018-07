Douglas Costa viaja a Turim para fazer exames e acertar com a Juventus

O meia-atacante brasileiro Douglas Costa chegou nesta terça-feira em Turim para acertar com a Juventus. A informação foi confirmada pelo próprio clube, que postou um vídeo do jogador do Bayern de Munique chegando na Itália.

Segundo as informações publicadas no site da Juventus, Douglas Costa realizará exames médicos nesta quarta-feira, quando deve ser oficializado como novo jogador do clube. "O meia-atacante brasileiro chegou ao Aeroporto de Turim e passará por exames médicos", explicou o clube. "Douglas Costa está em Turim devido a uma proposta de transferência da Juventus para o Bayern de Munique". Os valores e as condições do contrato não foram revelados. Mas a imprensa local especula que a transação deve ser por empréstimo de duas temporadas, nos mesmos moldes da ida do meia colombiano James Rodríguez do Real Madrid para o Bayern de Munique.

A contratação também foi "confirmada" nesta terça-feira pelo zagueiro Mehdi Benatia. "Bem-vindo a Turim, irmão", postou em seu Twitter o marroquino, que jogou com o brasileiro no Bayern de Munique antes de se transferir para a Juventus.

Após despontar no Grêmio, o jogador de 26 anos foi negociado em 2010 ao Shakhtar Donetsk, clube da Ucrânia onde permaneceu até 2015. Foi, então, atuar no Bayern de Munique, indicado pelo técnico espanhol Pep Guardiola. Mas com a saída do treinador para o Manchester City, o meia-atacante da seleção brasileira perdeu espaço nesta temporada com a chegada do italiano Carlo Ancelotti.