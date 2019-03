Douglas Costa volta a sentir lesão e desfalca Juventus contra o Atlético

O técnico Massimiliano Allegri não poderá contar com o brasileiro Douglas Costa nesta terça-feira, diante do Atlético de Madrid. O atacante da Juventus voltou a sentir uma lesão na panturrilha e se ausentará do confronto decisivo que acontecerá em Turim e definirá um dos classificados às quartas de final da Liga dos Campeões.

A última partida de Douglas Costa pela Juventus aconteceu no dia 2 de fevereiro, no empate por 3 a 3 com o Parma, pelo Campeonato Italiano. O brasileiro se recuperava de uma lesão na panturrilha, chegou a treinar nos últimos dias, mas voltou a acusar o problema na atividade desta segunda e foi vetado.

"Só fico chateado porque perdi o Douglas Costa novamente, porque sentiu outra vez hoje no treino", explicou Allegri. "Depois de uma atividade, ele sofreu o desconforto na panturrilha. Mas é melhor que tenha acontecido antes da partida."

Além de Douglas Costa, outro brasileiro que não poderá enfrentar o Atlético de Madrid é Alex Sandro. A lista de lesionados conta ainda com o zagueiro Barzagli, o lateral De Sciglio e o meia Juan Cuadrado.

Os desfalques devem complicar ainda mais uma tarefa bastante difícil para a Juventus. Afinal, após a derrota na ida por 2 a 0, a equipe precisa vencer por três gols de diferença nesta terça para avançar às quartas.