Douglas Coutinho espera mais chances com novo técnico no Cruzeiro A saída de Deivid entristeceu alguns jogadores no Cruzeiro, uma vez que o técnico tinha ótimo relacionamento com o elenco, mas deu novo ânimo a outros. É o caso do atacante Douglas Coutinho, contratado para esta temporada junto ao Atlético-PR. Após ter poucas chances com o antigo treinador, ele espera que a chegada de um novo comandante lhe garanta mais oportunidades de atuar.