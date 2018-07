Douglas Coutinho perde vaga no Atlético-PR contra o Botafogo

Uma possível mudança tática do técnico Doriva, do Atlético Paranaense, pode deixar de fora justamente o artilheiro da equipe no Campeonato Brasileiro, Douglas Coutinho, na partida contra o Botafogo, neste domingo, às 16 horas, na Arena da Baixada, em Curitiba, pela 14.ª rodada da competição.

Após duas derrotas consecutivas com um sistema com três atacantes, o treinador optou por Cléo e Marcelo na frente e substituiu Douglas Coutinho pelo volante Bady. Com esse fortalecimento da marcação no meio de campo, Doriva deixa de fora o artilheiro com seis gols.

"Com certeza teremos alterações para que a equipe fique mais equilibrada. Temos tentado jogar de uma maneira, com atacantes. Temos repensado isso, para colocar nossa equipe de uma forma em que todo o atleta tenha funções ofensivas e defensivas", resumiu Doriva.

A partida marca o retorno do goleiro Wéverton, que cumpriu suspensão. E na ala direita Sueliton, que levou o terceiro cartão amarelo na última rodada, será substituído por Mário Sérgio.