Douglas Coutinho sonha com reviravolta na carreira no Cruzeiro

O atacante Douglas Coutinho foi o único dos reforços do Cruzeiro a ser utilizado na estreia do time na Copa Sul-Minas-Rio, o empate por 1 a 1 com o Criciúma, na noite de quarta-feira, no interior de Santa Catarina. Satisfeito, ele tenta conquistar seu espaço no time - substituiu Alison durante o segundo tempo - e dar a volta por cima após uma temporada de várias lesões no Atlético-PR.

"Para mim, é muito importante, porque ano passado as lesões me prejudicaram bastante. É uma reviravolta na minha vida. O Clube acreditou em mim, tenho de dar meu máximo para retribuir. Além de sonho, é objetivo ganhar. Sempre sonho alto, meu sonho é sempre grande. É emoção muito grande para mim, será meu primeiro jogo no Mineirão com a torcida. Independente do que acontecer no campeonato, darei meu máximo para dar alegria a todo mundo e conquistar meus objetivos", disse.

Douglas Coutinho iniciou a sua carreira nas divisões de base do Cruzeiro, se transferindo para o Atlético-PR antes mesmo de se profissionalizar. Por isso, será especial para o jogador o duelo de estreia no Campeonato Mineiro, no próximo domingo, diante da URT, no Mineirão.

"Todos os times querem conquistar. O Cruzeiro tem objetivo maior. Estamos focados e queremos conquistar o título. Vai ser um campeonato bastante pegado. Estou bastante ansioso. Será um sonho realizado. A felicidade de voltar para cá no elenco principal é muito grande. Se tiver oportunidade de entrar, darei meu máximo para agradar a torcida celeste", declarou.