Douglas diz que vitória sobre o Bangu dá tranquilidade ao Vasco

RIO - Depois de ter completado 32 anos no dia anterior, o meia Douglas recebeu o presente nesta quarta-feira, com a vitória do Vasco sobre o Bangu por 2 a 0, em Moça Bonita, pelo Campeonato Carioca. Para o experiente jogador, o resultado foi importante para dar tranquilidade ao grupo vascaíno.

Douglas esperava ter recebido um presente antecipado, no clássico de domingo passado contra o Flamengo. "Mas infelizmente não deu", admitiu o meia, ao lembrar da derrota vascaína por 2 a 1. Nesta quarta-feira, porém, ele teve boa participação na vitória sobre o Bangu em Moça Bonita.

"A gente conseguiu o objetivo. A vitória dá um pouco mais de tranquilidade para a gente, até a próxima partida. Então, tem que parabenizar todo mundo", afirmou Douglas, após o jogo desta quarta-feira, que deixou o Vasco com 18 pontos, na briga pela liderança do Campeonato Carioca.

Para Douglas, o segredo para ganhar do Bangu foi ter paciência. "No primeiro tempo, a gente estava forçando muito. Mas a gente conseguiu ter paciência e esperar o momento certo", disse o meia, citando os dois gols marcados pelo time na segunda etapa, com Thalles e Montoya.