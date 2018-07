Douglas é absolvido pelo TJD, e encara Inter em decisão O meia Douglas foi absolvido por maioria de votos pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Rio Grande do Sul (TJD/RS) nesta quinta-feira e está liberado para defender o Grêmio no segundo jogo da decisão do Campeonato Gaúcho, diante do arquirrival Internacional, no dia 2 de maio.