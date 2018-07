Douglas é regularizado e pode reestrear pelo Grêmio nesta quarta

O Grêmio perdeu Barcos, seu principal jogador, negociado com o futebol chinês, mas não teve apenas más notícias nesta terça-feira. No início da noite, o nome do meia Douglas apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) e, com isso, o jogador passa a estar apto a ser escalado pelo técnico Luiz Felipe Scolari no Campeonato Gaúcho.

Mais cedo, Douglas havia treinado como titular, em atividade que aconteceu com portões fechados durante a maior parte do tempo. O meia substitui o garoto Lincoln, de apenas 16 anos, e será titular diante do Aimoré, nesta quarta-feira, na casa do adversário.

Sem Barcos, Felipão optou por mudar a formação tática do time. Marcelo Moreno passa a ser o único homem de área e Everton e Luan treinaram caindo pelas pontas. Arthur, que se destacou na Copa São Paulo de Futebol Júnior, substituiu Araújo, expulso na estreia contra o União Frederiquense.