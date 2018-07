Douglas é suspenso e desfalca o Grêmio em três jogos

PORTO ALEGRE - O Grêmio não vai poder contar com o meia Douglas, seu principal articulador, nas três próximas rodadas do Brasileirão. Isso porque o jogador foi julgado nesta quarta-feira pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) pela expulsão contra o Avaí e suspenso por quatro partidas. Como já cumpriu a automática, não pega Figueirense, Santos e América-MG.

Douglas foi expulso aos 31 minutos do primeiro tempo do jogo contra o Avaí, na sétima rodada do Brasileiro. Na súmula, o árbitro Cláudio Mercante relatou que foi ofendido pelo jogador, que também bateu palmas ironicamente.

Em sua defesa, Douglas, negou que tenha ofendido o árbitro, alegando que foi expulso pelas palmas. O advogado do Grêmio seguiu pela mesma linha, garantindo que o jogador não ofendeu Marcante.

Os juízes da Terceira Comissão Disciplinar, porém, entenderam que Douglas era culpado e o condenaram a, além de cumprir quatro jogos de suspensão, pagar uma multa de R$ 100.