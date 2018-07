Douglas e Toloi são dúvidas no São Paulo para clássico

SÃO PAULO - Em meio à fase conturbada que vive após a demissão de Ney Franco, o São Paulo tem duas dúvidas para o clássico diante do Santos, que acontecerá neste domingo, às 16 horas, no Morumbi, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Com pequenas lesões, o lateral Douglas e o zagueiro Rafael Toloi foram relacionados, mas só saberão se entram em campo momentos antes da partida.

Douglas e Toloi ficaram fazendo tratamento no Reffis neste sábado e correm contra o tempo para entrarem em campo no clássico. O lateral sente dores no joelho direito, enquanto o zagueiro torceu o tornozelo direito. Ambas as contusões aconteceram na última quarta-feira, na derrota por 2 a 1 para o Corinthians, pela Recopa Sul-Americana.

Mesmo sem ter contado com eles no treino deste sábado, o interino Milton Cruz esperará para saber se poderá escalá-los. Se os jogadores não tiverem condições, Edson Silva ou Rhodolfo deverá entrar na zaga. Já na lateral, Rodrigo Caio deve atuar improvisado, o que daria chance para Wellington no meio de campo.