Douglas escapa de julgamento e reforça Grêmio

No jogo com o São Paulo, disputado no final de setembro, Douglas deu forte entrada em Richarlyson. O STJD, então, enquadrou o jogador no artigo 254 e poderia suspendê-lo em até seis partidas, mas o Grêmio alegou que a denúncia foi feita fora do prazo de 30 dias. Assim, o caso foi considerado prescrito e o armador poderá enfrentar o Guarani, no próximo domingo.

"Ele faz a equipe jogar. Quando ele não jogar, vou sentir a falta dele. Mas, felizmente, ele está liberado para jogar esse jogo decisivo", comemorou o técnico Renato Gaúcho, satisfeito com o desfecho do caso.