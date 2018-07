Douglas espera ganhar chance contra a Argentina

Convocado pela primeira vez para a seleção brasileira, o meia Douglas mostrou que não se contentará apenas em ser lembrado por Mano Menezes. Em busca de novas chances, o jogador do Grêmio afirmou que espera entrar no amistoso contra a Argentina, quarta-feira, em Doha, no Qatar.

"A seleção é o objetivo de todo jogador, consegui chegar e espero participar deste jogo para ter novas oportunidades", afirmou Douglas nesta segunda-feira, satisfeito com a convocação. "Veio no momento certo, estou vivendo uma boa fase. O fato de conhecer o Mano também ajudou bastante".

O lateral-esquerdo André Santos, por sua vez, contou que se sente ainda mais motivado por enfrentar a Argentina. "É um prazer vestir esta camisa, é uma honra ser chamado pelo Mano. Ainda mais tratando-se de um jogão como Brasil e Argentina, um dos maiores clássicos do mundo", destacou o jogador, que foi companheiro de Douglas no Corinthians em parte do primeiro semestre de 2009.