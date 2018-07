Douglas espera se firmar na zaga do Vasco em 2011

"Vou procurar começar bem o ano de 2011, aproveitar o máximo as oportunidades que aparecerem. E espero me firmar na equipe principal, melhorando cada vez mais o meu desempenho com a camisa do Vasco", afirmou Douglas, apostando que pode se firmar entre os titulares da equipe em 2011.

Nos dois jogos em que começou jogando, Douglas, de 20 anos, formou a dupla de zaga com Dedé, destaque vascaíno no Brasileirão. Contratado neste ano pelo clube carioca, Douglas ainda possui o trunfo de ter sido indicado pelo técnico Paulo César Gusmão, que lhe deu a primeira chance como profissional no Juventude.