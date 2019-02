Douglas, ex-Corinthians e Grêmio, assina contrato com o Avaí

O Avaí anunciou oficialmente nesta sexta-feira a contratação do meia Douglas, que assinou com o clube até o final da temporada. O campeão mundial pelo Corinthians vinha treinando na Ressacada e agora fica à disposição do técnico Geninho. A diretoria também apresentou o zagueiro Ricardo e o atacante Feliciano Brizuela, visando reforçar a equipe nesta reta final do Campeonato Catarinense.

Douglas é um velho conhecido do futebol brasileiro. O meia de 37 anos foi campeão mundial pelo Corinthians e estava desde 2015 com o Grêmio, tendo conquistado a Copa Libertadores de 2017 com o time gaúcho.

O zagueiro Ricardo estava disputando o Campeonato Gaúcho com a camisa do Brasil de Pelotas. Ele ainda tem passagens por São Luiz-RS e Novo Hamburgo-RS. "Não pensei duas vezes. É uma grande chance para mim. Quero aproveitar da melhor maneira possível. Fiquei muito feliz com a negociação e espero poder honrar essa camisa", disse o defensor.

Feliciano Brizuela, de 22 anos, estava no 3 de Febrero, do Paraguai. Em 2018, ele disputou 41 partidas pelo clube e marcou seis gols. "Entendi que seria uma boa oportunidade para mim. Sou um atacante de velocidade, que contribui mais com assistências do que com gols", declarou o atleta.

Em terceiro lugar no Campeonato Catarinense, com 14 pontos, quatro atrás dos líderes Figueirense e Chapecoense, o Avaí tenta se aproximar da liderança no confronto contra o Metropolitano, neste sábado, às 19h, no Sesi Blumenau.