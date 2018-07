Douglas festeja acordo com o Barcelona e diz: 'Estou preparado'

Recém-contratado pelo Barcelona , o lateral Douglas já deu as suas primeiras declarações como jogador do time espanhol. O atleta, que estava no São Paulo , se disse preparado para o novo desafio e promete muito empenho para conquistar títulos na nova equipe.

"Estou muito contente e espero retribuir a confiança do clube. Joguei algum tempo no São Paulo, uma das maiores equipes do Brasil e que está sempre lutando por títulos. O Barcelona não é diferente, está acostumado a ser campeão sempre e espero ajudar da melhor forma possível", declarou, em entrevista concedida ao Mundo Deportivo.

O lateral, que nunca foi uma unanimidade no São Paulo e era um dos jogadores mais perseguidos pela torcida, disse que isso serve como motivação e que não teme a concorrência de atletas como Daniel Alves e o espanhol Martín Montoya. "São bons jogadores, com passagens por seleções, mas isso não me assusta. A primeira coisa que estou pensando é fazer o meu trabalho e as coisas acontecerão naturalmente. Sou uma pessoa muito honesta, trabalhadora e com muita vontade de vencer".

Sobre a sua adaptação na Espanha, Douglas admitiu que ainda não teve contato nem com Luis Enrique, treinador da equipe, nem com seus novos companheiros, mas acredita que a presença de brasileiros como Neymar, Adriano e Daniel Alves no elenco o ajudarão. "Vou jogar ao lado de jogadores que são ídolos do futebol. Eu quero aprender com todos eles e colaborar para melhorar a equipe."