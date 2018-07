Douglas ganha vaga no Corinthians para enfrentar o Luverdense

SÃO PAULO - A nova contusão de Renato Augusto fará com que o técnico Tite mantenha Douglas no time do Corinthians para o jogo desta quarta-feira contra o Luverdense no Pacaembu pela Copa do Brasil. A única mudança será no ataque. Sai Emerson Sheik, suspenso, e volta Alexandre Pato. Tite deve testar essa formação no treino de hoje.

Além de Renato Augusto e Emerson, o técnico não pode contar com Guilherme, que também está machucado, e Romarinho, que, assim como Sheik, recebeu cartão vermelho contra o Luverdense semana passada.

Douglas havia perdido espaço no time, porque estava acima do peso ideal. Tite, no entanto, disse após o empate contra o Vasco (1 a 1), pelo Brasileirão, que esse problema foi superado. E elogiou a atuação do meia, principalmente quanto à saída de bola, jogando ao lado de Ibson e Danilo.

Se com tantos desfalques fica mais fácil definir o time, a dificuldade será montar o banco de reservas – que deve ser formado por jogadores como Maldonado (que foi pouco aproveitado até agora), Jocinei (que ainda não estreou) e garotos como o atacante Léo.

Serão poucas as alternativas do técnico caso precise mexer no time durante o jogo para reverter o quadro se as circunstâncias não estiverem favoráveis.

Para avançar às quartas de final, o Corinthians precisa vencer por 2 a 0 ou 3 a 1, porque perdeu o jogo de ida, em Lucas do Rio Verde, por 1 a 0. Mais de 18 mil ingressos já foram vendidos para o jogo.

Mais uma lesão. O clube informou que Renato Augusto terá de passar por uma artroscopia no joelho direito.

“Tentamos outros tratamentos, como fisioterapia, mas decidimos pela cirurgia”, disse o médico Joaquim Grava.

É a terceira lesão sofrida pelo meia desde que chegou ao Corinthians no início do ano. O prazo de recuperação é de até cinco semanas.