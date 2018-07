Douglas Grolli deixa a Ponte e se torna o 1º reforço da Chapecoense após tragédia

Liberado antes mesmo da última rodada do Campeonato Brasileiro para visitar parentes e familiares em Chapecó depois da tragédia envolvendo o avião da Chapecoense na Colômbia, Douglas Grolli não vai voltar mesmo para a Ponte Preta. Sem ter seu empréstimo renovado junto ao Cruzeiro, o zagueiro é primeiro reforço do time catarinense para a temporada 2017 após o acidente que causou a morte de 19 jogadores do time catarinense.

Revelado na própria Chapecoense, Grolli já havia manifestado o interesse de voltar ao seu clube de origem para ajudar nesse processo de reconstrução, já que quase todos os jogadores morreram no acidente que aconteceu há duas semanas. O Cruzeiro ainda é dono de seu atestado liberatório e vai emprestá-lo até o fim do ano que vem, pagando 80% de seus salários. O time mineiro pagava 50% dos salários na Ponte Preta.

Natural de São Miguel do Oeste (SC), Douglas Grolli tem 27 anos e passou por Grêmio, São Caetano e Londrina até acertar com o Cruzeiro em 2015. Sem muitas oportunidades no time mineiro, foi emprestado para o time campineiro no início desta temporada, quando viveu altos e baixos, disputando 37 jogos e marcando seis gols.