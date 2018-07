Douglas lamenta erros e pede Vasco 'atento' contra o Avaí

A terceira colocação na Série B já garantiria ao Vasco a ascensão à Série A do Campeonato Brasileiro do ano que vem, mas no clube ninguém quer saber de qualquer resultado que não seja o título ao fim da temporada. Até por isso, os tropeços recentes da equipe vêm irritando a torcida e impediram que a equipe chegasse à liderança da competição.

Em busca de mais regularidade e de chegar à ponta da tabela, o Vasco entra em campo neste sábado, contra o Avaí, em São Januário. "A liderança é uma coisa que a gente almeja desde o início da competição. Acabamos tropeçando quando estávamos muito próximos, cometemos erros que prejudicaram. A gente sabe que precisa estar na ponta da tabela e sábado é uma oportunidade boa para estar lá em cima", declarou Douglas nesta quinta.

O Vasco vem de derrota para o Vila Nova e empate diante do Icasa, além de uma nova igualdade contra o ABC pela Copa do Brasil. No sábado, a ordem é vencer em casa, mas os jogadores sabem que terão dificuldade, uma vez que o Avaí também briga para subir à Série A e é o quarto colocado, apenas um ponto atrás dos cariocas - 32 a 31.