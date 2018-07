Douglas Luiz alerta sobre má fase vascaína: 'Temos que reverter essa história'

Nesta segunda-feira, então, ele concedeu a sua primeira entrevistas coletiva como jogador profissional e mostrou personalidade ao também assumir a responsabilidade pelo momento complicado da equipe vascaína, fazendo um alerta para a necessidade de o time reagir.

"Temos que reverter essa história. O Vasco é um time grande e vive de vitórias. Futebol é conjunto, todos têm que marcar. Estamos trabalhando bem forte para que os erros não aconteçam. O grupo está unido e vamos fazer de tudo para voltar a vencer, isso que importa", afirmou.

Em um desses jogos em que foi titular, Douglas Luiz marcou o seu primeiro gol pelo clube, diante do Vila Nova, com um chute de fora da área, característica que ele promete usar mais para ajudar o Vasco a superar as retrancas. "Isso é característica minha que já vem da base. O Jorginho vem falando para chutarmos de fora da área. Ele vem falando para arriscarmos mais", disse.

Mesmo com a sequência ruim, que também inclui um compromisso pela Copa do Brasil, o Vasco lidera a Série B com 41 pontos. O time voltará a jogar no próximo sábado, em São Januário, diante do Oeste, pela 24ª rodada.