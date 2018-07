Douglas machuca o pé e só volta ao Barcelona no ano que vem

Ainda que seja seguidamente criticado pelo Barcelona, Douglas é uma peça a mais no pequeno elenco com o qual trabalha o técnico Luis Enrique. Nesta quinta-feira, a notícia de que o lateral brasileiro sofreu uma lesão no pé direito e ficará afastado por oito semanas aumentou ainda mais a lista de problemas do treinador.

Mesmo sem poder contratar até a virada do ano, o Barcelona abriu mão de diversos jogadores do seu elenco ao fim da temporada passada e, agora, tem poucos atletas disponíveis. Com as lesões de Iniesta, Messi, Rafinha e Sergi Roberto, além de Douglas, o grupo profissional conta, oficialmente, com apenas 17 atletas.

Douglas vinha atuando pouco, mas é o titular da equipe na Copa do Rei. Na quarta, se machucou exatamente nesta competição, no empate em 0 a 0 com o Villanovense. O ex-lateral do São Paulo sofreu uma fissura no osso escafóide, o que o deixará fora de combate por cerca de oito semanas.

Com o elenco reduzido, o técnico Luis Enrique teve que promover a estreia de Aitor Cantalapiedra, atacante de 19 anos do time B, que entrou no segundo tempo contra o Villanovense. Ele e Gerard Gumbau, meia de 20 anos, devem seguir treinando com o grupo principal.