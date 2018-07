Douglas 'não convence' e sofre críticas de imprensa espanhola

Após ser anunciado pelo Barcelona, 28 dias atrás, Douglas finalmente fez sua estreia pela equipe espanhola na tarde de quarta-feira, em partida contra o Málaga, pelo Campeonato Espanhol. No empate sem gols, mesmo com Neymar e Messi em campo, o lateral-direito que deixou o São Paulo teve atuação apenas discreta e sofreu algumas críticas de jornais espanhóis por não se arriscar tanto ao ataque.

O informativo mais crítico em relação à atuação do jogador brasileiro foi o Sport. De acordo com o periódico catalão, a estreia de Douglas "não convenceu" a torcida. "Douglas se limitou a não cometer erros e tomar os menores riscos possíveis no jogo. O ex-jogador do São Paulo teve vários deslizes defensivos em que os atacantes do Málaga tiveram melhor retrospecto no primeiro tempo. As coberturas de Rakitic e Jordi Alba foram essenciais para solucionar o problema defensivo do brasileiro".

Outro jornal da cidade de Barcelona, o Mundo Deportivo não deu grande destaque à estreia do lateral e classificou a partida de Douglas, que foi substituído aos 28 minutos do segundo tempo pelo também brasileiro Adriano, como "discreta".

Os jornalistas madrilenhos também definiram como ensossa a apresentação de Douglas. Para o Marca, "Douglas realizou uma partida bastante discreta e não se arriscou em nenhum momento. Preferiu assegurar o passe e não duvidava em tocar a bola para trás ao invés de subir ao ataque". Já o As elogiou a dupla de zaga da equipe formada por Piqué e Bartra, que estava em grande nível. Sobre o lateral, o periódico disse que ele foi um caso à parte na defesa, e apesar de dizer que não teve culpa em nada, também não fez grandes jogadas.