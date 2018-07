Douglas opera joelho esquerdo e deve receber alta na quarta-feira

O Grêmio comunicou que o meia Douglas foi submetido nesta segunda-feira a uma cirurgia para reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, por causa de lesão sofrida na semana passada. E a previsão é de que ele receba alta hospitalar na próxima quarta-feira.

Através de um comunicado oficial, o Grêmio explicou que a cirurgia de Douglas foi realizada pelos ortopedistas do clube gaúcho, Márcio Bolzoni e Felipe do Canto, tendo ocorrido "dentro da normalidade e sem intercorrências". Além disso, a previsão é de que o jogador "deverá permanecer no Hospital Moinhos de Vento até a quarta-feira".

Douglas sofreu a grave lesão durante o treino da última quarta-feira. A estimativa inicial é de que ele não deve voltar ao futebol antes de seis meses. O meia levou a pancada em uma dividida com Tilica durante treino em campo reduzido.

A ausência de Douglas durante todo o primeiro semestre é um grande problema para Renato Gaúcho, que perde o jogador que, aos 34 anos, é o cérebro do time. E, no elenco, não há nenhum jogador com características parecidas para substituí-lo. Para o primeiro compromisso do time titular após a lesão, ele optou pela escalação de Miller Bolaños.

Caso Douglas leve mesmo seis meses para se recuperar após a cirurgia, ele perde não só todo o Campeonato Gaúcho como também a fase de grupos e as oitavas de final da Copa Libertadores e as oitavas e as quartas de final da Copa do Brasil, correndo o risco de perder ainda as semifinais deste torneio, em meados de agosto. No Brasileirão, o segundo turno começa na segunda semana de agosto, daqui a cerca de seis meses.