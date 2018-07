Douglas pede apoio da torcida do Vasco depois de derrota no Sul

O volante Douglas, do Vasco, negou - em entrevista para o site oficial do clube - que o elenco tenha sentido desânimo após a derrota para o Grêmio, no último domingo, em Porto Alegre, e pediu o apoio da torcida na partida contra o Corinthians, válida pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, que será disputada nesta quarta-feira, no estádio de São Januário, no Rio. O jogador enxerga evolução da equipe na competição nacional.

"Infelizmente o resultado não foi o esperado, mas nossa equipe criou chances e buscou jogar de igual para igual com o Grêmio. Isso mostra que a nossa dedicação nos treinamentos tem feito nosso time evoluir. Vamos trabalhar muito nos próximos dias para fazermos uma boa partida contra o Corinthians e conquistar os três pontos. Contamos mais uma vez com o apoio da nossa torcida, que fez a diferença nos últimos jogos", afirmou o meio-campista.

O grupo vascaíno se reapresentou nesta segunda-feira para iniciar a preparação com vistas ao duelo contra os paulistas. Os atletas que participaram de pelo menos 45 minutos do jogo contra o Grêmio fizeram um trabalho regenerativo na academia de musculação. Os demais participaram de atividades físicas e técnicas no campo.

O treinador Milton Mendes comandará mais um treino, nesta terça-feira, em São Januário, antes da partida contra o Corinthians, time que o Vasco enfrentou pela última vez em 2015, no mesmo estádio, pelo Brasileirão daquele ano, e que terminou empatado em 1 a 1.