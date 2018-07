Douglas pode reestrear pelo Corinthians

SÃO PAULO - O técnico Tite pode ter um grande reforço para armar o Corinthians diante do São Paulo, no clássico que acontecerá neste domingo, às 17 horas, no Pacaembu, pela sétima rodada do Campeonato Paulista. O meia Douglas teve seu nome inscrito no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e está liberado para reestrear pelo clube.

De acordo com a equipe, o meia, contratado a pouco menos de uma semana junto ao Grêmio, depende apenas de uma liberação médica para jogar. Ele será apresentado oficialmente à torcida ainda nesta quinta-feira.

Caso seja confirmada sua reestreia diante do São Paulo, Douglas reencontrará uma equipe contra a qual sempre se deu bem. Em sua primeira passagem pelo Corinthians, foram quatro jogos diante do rival, com três vitórias e um empate.

LIBERTADORES

No entanto, o meia foi contratado para ser o principal reforço corintiano na Libertadores. A equipe paulista fará sua primeira partida na quarta-feira que vem, diante do Deportivo Táchira, na Venezuela, mas viu seus outros dois adversários do Grupo 6 estrearem na última quarta. Mesmo atuando fora de casa, o Cruz Azul derrotou o Nacional do Paraguai por 2 a 1.