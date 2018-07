Douglas pode trocar o Grêmio pelo Corinthians

SÃO PAULO - Com dificuldades para contratar Montillo, do Cruzeiro, o Corinthians pode ir atrás de Douglas, do Grêmio, para reforçar o seu meio de campo. O clube gaúcho, ao menos, não acredita que o atleta continue em Porto Alegre em 2012 e já procura um substituto para ele.

Antes do término do Campeonato Brasileiro, o Corinthians já havia sondado o jogador, mas não enviou nenhuma proposta oficial. Afinal, o grande sonho da diretoria alvinegra continua sendo a contratação de Montillo – clube e atleta, aliás, já estão verbalmente acertados, mas falta a liberação do Cruzeiro.

Douglas, de 29 anos, já vestiu a camisa do Corinthians, entre 2008 e 2009, e gostaria de retornar ao time do técnico Tite. Ele chegou até a recusar uma proposta de renovação com o Grêmio, que havia o prometido um bom aumento salarial. Seu contrato vai até dezembro de 2012.

Antes de assinar com o Grêmio, no ano passado, Douglas estava no Al Wasl, dos Emirados Árabes.