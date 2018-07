Douglas relembra polêmica derrota do São Paulo para o Ituano no Paulistão

SÃO PAULO - Quando o São Paulo foi derrotado pelo Ituano por 1 a 0 na 14.ª rodada do Campeonato Paulista, resultado que ajudou a desclassificar o Corinthians ainda na primeira fase, Romarinho disse que ''todo mundo sabe que é armação'' e Mano Menezes falou sobre ''deuses do futebol'' para comentar sobre uma suposta entrega do time tricolor para prejudicar o rival.

Depois de ver a equipe de Itu derrubar Botafogo, Palmeiras e Santos para ficar com o título, os jogadores do São Paulo acreditam que ficou claro que naquela partida o time não facilitou o jogo e perdeu na bola para o adversário. Douglas aproveitou para retrucar sutilmente Mano Menezes.

"Primeiramente temos que dar os parabéns à equipe do Ituano, essa final é demonstração do trabalho deles, de quanto se dedicaram por isso. Essa final prova tudo o que os deuses do futebol podem fazer, foi campeão e não à toa", afirmou o jogador.

Douglas, no entanto, não escondeu que a queda para o Penapolense nas quartas de final foi um vexame para o São Paulo e admitiu que o time ainda não está no ponto de equilíbrio que deixa o torcedor tranquilo. Mas o lateral enxerga evolução. Para o Brasileiro, ele acredita que o São Paulo chegará entre os favoritos para conquistar o troféu, fato que não ocorre desde 2008.

"Falta ter aquele algo a mais, mas temos um bom elenco que pode encorpar; podemos começar o Brasileiro bem. Pensamos em título, somos contratados para isso e precisamos entrar com foco nisso. Tenho certeza de que todos estão pensando nisso também", analisou. O primeiro teste do São Paulo no Brasileirão acontece neste domingo, às 16 horas, contra o Botafogo no Morumbi.