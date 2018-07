Douglas revela inspiração em Daniel Alves no Barcelona

Apresentado como reforço do Barcelona nesta sexta-feira, o lateral-direito Douglas terá que lutar com Daniel Alves em busca de espaço no time, mas indiciou que vê o compatriota muito mais como um exemplo e conselheiro do que como um concorrente. Afinal, em sua primeira entrevista coletiva, exibiu admiração pelo agora companheiro de clube.

"Falarei com Alves para aprender tudo sobre esse clube", disse Douglas, que também terá a concorrência do espanhol Martin Montoya por uma vaga no Barcelona. E ele espera repetir a carreira de sucesso de Daniel Alves no time. "Quero todos os títulos que Alves ganhou com o Barcelona", completou.

Nesta sexta-feira, Douglas foi até o gramado do Camp Nou, sendo recepcionado por um grupo de torcedores, além de ter recebido de presente um carro de um dos patrocinadores do Barcelona. O lateral vai vestir a camisa de número 16, que era do volante Sergio Busquets, agora dono da 5, herdada de Carles Puyol.

Douglas também assinou um contrato por cinco temporadas com o Barcelona, que desembolsou 4 milhões de euros para contratá-lo (quase R$ 12 milhões). Em entrevista ao canal oficial do clube, Douglas demonstrou empolgação com o novo desafio.

"Para mim, jogar no Barcelona é o máximo, é tudo. Estou muito feliz por tudo o que aconteceu na minha vida e por poder defender a camisa desse time. Espero retribuir a confiança dentro de campo", disse o lateral.

Ciente das diferenças entre o futebol brasileiro e o europeu, Douglas espera se adaptar rapidamente. Ele demonstrou grande respeito aos elenco do Barcelona. "Quero aprender porque o jogo aqui é diferente do praticado no Brasil. Todos os jogadores do Barcelona que eu vi jogar são craques. Já joguei contra Neymar no Brasil e ele é um jogador sensacional, que representa muito bem a seleção brasileira".

Com o acerto, Douglas é a sétima contratação realizada pelo Barcelona nesta temporada. Além do lateral brasileiro, o clube espanhol já havia assinado com os goleiros Marc Andre Ter-Stegen e Claudio Bravo, os zagueiros Thomas Vermaelen e Jerémy Mathieu, o meia Ivan Rakitic e também o atacante Luis Suárez, sua grande contratação até agora.

Diretor esportivo do Barcelona, Andoni Zubizarreta revelou que o clube cogitou emprestar Douglas para que ele adquirisse experiência, o que depois foi descartado. "Tínhamos avaliado a possibilidade de cedê-lo após contratá-lo, mas depois de reuniões e de consultar Luis Enrique (técnico do time) consideramos que o processo de adaptação poderia ser feito aqui", explicou.