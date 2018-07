Douglas revela ter se arrependido de deixar Corinthians

"Estou feliz com o retorno. Me arrependi de ter saído naquela época, então não via a hora de retornar, de ver meus amigos e estar em casa", declarou o jogador à TV Corinthians, em entrevista vinculada ao site oficial do clube nesta quarta-feira.

Douglas era uma espécie de "plano B" do time paulista, que tentava a negociação com Montillo, do Cruzeiro. Com a negativa dos mineiros, o clube do Parque São Jorge surpreendeu a todos e rapidamente anunciou a contratação do meia, que estava no Grêmio.

"Não esperava que fosse tao rápido assim (a negociação). Mas o importante é estar aqui, estar feliz, poder voltar a São Paulo e jogar pelo Corinthians, que é uma grande equipe", afirmou Douglas.

O jogador chega para disputar uma posição no meio de campo com outros dois meias, todos canhotos: Alex e Danilo. Apesar da quantidade de atletas que atuam pelo mesmo lado, ele acha que todos podem ter espaço no time. "Vamos deixar a decisão para o Tite, que é mais fácil. Mas dá para jogar alguns meias juntos, sim. Isso não é problema", avaliou.

Na última terça-feira, Douglas realizou seu primeiro treinamento com o grupo e disse ter se sentido bem. Ele vinha treinando com o Grêmio, mas ainda está sem ritmo de jogo. A ideia é que ele esteja pronto para a estreia na Libertadores, diante do Deportivo Táchira, na próxima quarta-feira, na Venezuela.

"Me senti bem no treino, vinha treinando no Sul. A gente sente um pouco o entrosamento com o pessoal, mas aos poucos vamos voltando ao normal, pegamos entrosamento e nos entrosamos mais", disse. "Mais um pouquinho e a gente vai voltar ao normal. Mas isso facilita com os treinamentos com bola, coletivos, jogos-treino, ao pouquinho voltamos ao normal", completou.

Douglas será oficialmente apresentado nesta quinta-feira e, como já conhece o clube, sabe bem que tipo de cobranças pode esperar da torcida. "Meus objetivos são os mesmos do clube: buscar a Libertadores, vencer o Paulista. Ganhar títulos é sempre importante e o objetivo de uma grande equipe. Estou feliz de ter voltado, poder estar junto desse torcedor, que é empolgante. E eu, como pessoa e jogador, não mudei nada. Podem esperar sempre a mesma atitude e a mesma dedicação em campo", comentou.