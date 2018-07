Douglas Santos é liberado pela CBF e defenderá Atlético-MG na segunda

O técnico Marcelo Oliveira recebeu uma ótima notícia nesta sexta-feira, em meio à preparação para o duelo de segunda diante do Coritiba. A diretoria do Atlético-MG conseguiu a liberação do lateral-esquerdo Douglas Santos junto à CBF, e ele reforçará a equipe mineira na partida do Independência.

Douglas Santos deveria ser desfalque para o Atlético-MG, já que se apresentaria nos próximos dias à seleção brasileira que disputará a Olimpíada. Sabedor disso, Marcelo Oliveira chegou a testar o time com Fábio Santos na lateral. Mas a diretoria conseguiu adiar a ida do titular da posição para terça-feira, o que permitirá que ele fique à disposição para encarar o Coritiba.

Se Douglas Santos será mantido no time, o Atlético-MG terá outras mudanças para esta segunda. Nesta sexta, Marcelo Oliveira promoveu a entrada de Maicosuel entre os titulares, diferentemente do que havia trabalhado na quinta, quando Clayton, agora reserva, havia treinado na equipe.

Outro que perdeu a posição foi Patric, que com o retorno de Fred voltou para a reserva. Lucas Pratto é outro que está novamente à disposição de Marcelo Oliveira, chegou a trabalhar como titular em parte do coletivo desta sexta, na vaga de Carlos, mas deve ficar como opção para o segundo tempo.

As outras alterações na escalação atleticana serão por necessidade. Sem Marcos Rocha, que lesionou o braço, Marcelo escalou Carlos Cesar. Na defesa, Ronaldo substituirá o suspenso Erazo, enquanto no meio de campo, o contundido Junior Urso dará lugar a Eduardo.